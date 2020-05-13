250 كرتونة للأسر الأولى بالرعاية بقرية منشية منقطين بسمالوط

وزعت جمعية الأورمان، بالتعاون مع بنك الاستثمار العربي (250) كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية بقرية منشية منقطين بمركز سمالوط في المنيا.

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية على وشك الانتهاء تمامًا من توزيع كراتين رمضان فى محافظة المنيا على الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى المراكز المختلفة لضمان وصول الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي.

وأوضح مدير عام الأورمان، أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في المنيا هذا العام يشمل 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع المراكز، بالإضافة إلى توزيع 20 ألف كيلو لحوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت نشاطها الخيري الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات، وضاعفت مؤخرًا الكميات التي كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وخاصة الأكثر احتياجًا.