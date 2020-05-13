استئناف القاهرة: عودة العمل بجميع دوائر المحكمة اعتبارا من يونيو

قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأموریاتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020.

وجاء في القرار الذي حمل قرار رقم 109 لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد، بالنسبة للدوائر المدنية سواء مدني عام أو تعويضات أو تجاري أو إيجارات أو عمال أو طلبات رجال القضاء، هلى أن تنعقد جلسات دوائر الأسرة لمدة أربع أيام تقسم على "السبت والأحد"، "الثلاثاء والأربعاء".

وعلى من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى.

وتكلف كل المأموريات باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في تطهير كل القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، وقصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.

ولكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين، عند أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 دورا کاملا، وتكلیف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار، على أن تخطر النيابة العامة بذلك القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 يونيو 2020 وعلى المكتب الفني تنفيده.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة ولصالح العمل.