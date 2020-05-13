الموافقة على 16 طلب تقنين لأراضي الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الاجتماع رقم 48 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء عمرو مرتضى مساعد مدير الأمن، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وخلال اجتماع اللجنة، جرى مناقشة 60 طلب تقنين، حيث تمت الموافقة على 16 طلبات جديدة وقبول عدد 3 تظلمات، ليبلغ بذلك إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 1642 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 450 عقد بواقع 324 مباني و126 زراعة" وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.