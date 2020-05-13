فيديو.. "الجندي": لو كان الخضر وليا ما وجب على موسى اتباعه

قال الشيخ خالد الجندي، إن الملائكة والأنبياء والبشر ليسوا سواء في المكانة عند الله، فالله اصطفى من الكون البشر واصطفى من البشر الصالحين واصطفى من الصالحين الأولياء واصطفى من الأولياء الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولى العزم واصطفى من أولي العزم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وأوضح الجندي، خلال حديثه في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ"، وأيضا الملائكة عند الله أصناف ودرجات أعلاهم جبريل ويليهم حملة العرش.

ووفقا لهذا الترتيب، اعتبر الجندي، أنه لايجوز أن يتبع نبي ولي، ولو كان الخضر وليًا لم يكن لموسى عليه السلام أن يتبعه.