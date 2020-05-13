التمريض تنعى سادس حالة وفاة بين العاملين بمستشفيات العزل

نعت النقابة العامة للتمريض، سادس شهيدة من جنود الجيش الأبيض، الممرضة سهير حلمي، والتي تعمل بمستشفى الجراحة بالدمرداش، إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها بمستشفى الحجر الصحي بالعبور.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، إنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ أكثر من 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 6 وفيات.

وأكدت نقيبة التمريض، أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة وباء كورونا.