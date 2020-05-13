عاشور لـ عطية: لن أستلم خطاباتك بعد اليوم وما لديك توجه به للنيابة

أصدر سامح عاشور نقيب المحامين السابق، بيانا شديد اللهجة وجهه إلى رجائي عطية نقيب المحامين الحالي، ردا على مخاطبات الأخير له سواء برد سجلات اجتماعات مجلس النقابة العامة، أو عقود القرض الموقع بقيمة 172 مليون يورو، أو الرد على مخاطبة إحدى الشركات تطالب النقابة بدفع 5 ملايين جنيه مديونية لها.

وجاء نص خطاب عاشور كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ النقيب الحالي/ محمد رجائي عطية عبده

بالإشارة إلى ما يصدر عنك من خطابات ورسائل "متهاترة" موجهة إلينا لاتستهدف إلا الإساءة والانتقام والتشفي، ولا تراعي قيمة أو تقليد من تقاليد المحاماة ولاغاية نبيلة ولا واعية تستهدف قضية نافعة للمحامين.

ولقد ألمحت إليك ولم تدرك، في أكثر من مقام، أنك فاقد لأي حياد أو تنزه عن الغرض الشخصي، وطلبت إليك إن رأيت مخالفة أو جريمة ألا تتوانى عن تقديم بلاغ إلى الخصم الشريف في المجتمع، وهو النيابة العامة، لما تتمتع به الأخيرة من خصائل وقدرات تجاوزتك.

لذلك، فإنني أنبه عليك دون تلميح، بأنني لن أستقبل أي رسائل أو خطابات منك، وأقول لك فلتتقدم بما لديك للنيابة العامة لترى ماتراة طبقا للقانون.

وأحذرك من اتباع مثل هذه الوسائل الصغيرة التي لن تنال إلا منك وممن يعاونك ويحرضك.

هذا وبعد أن استعنت بأهلك في سب المحامين وإهانتهم، وبعد أن تغافلت عن قضايا المحامين الهامة ومشاكلهم، وبعد أن انشغلت بتدمير جداول نقابة المحامين وإدخال غير المستحقين إليها سراً.

وبعد أن أعدتم للنقابة قيادات الإخوان من الموظفين الذين خرجوا من الخدمة منذ أعوام، وبعد أن أصبح همك الأكبر هو إدارة وصناعة المشكلات الصغيرة والتافهة.

بعد كل ذلك قررت ألا أهتم بما تفعل أو تقول.