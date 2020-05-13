التأمين الصحي ببني سويف يكرم أبنائه من التمريض بمناسبة يومهم العالمي

كرم الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببنى سويف، اليوم، 21 من فريق التمريض العاملين بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحي بالتزامن مع اليوم العالمى للتمريض، تقديرا لجهودهم في تنفيذ خطة الدولة الشاملة التي ترعاها القيادة السياسية وتحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لمجابهة جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19".

ووجه مدير عام الفرع كل التحية والتقدير والاحترام للزملاء التمريض العاملين بالمستشفى والعيادات ممن يقدمون تضحيات غالية من أجل تلك الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بجد وشرف، قائلا "انتم ركيزة رئيسية في جيش مصر الأبيض تعملون في صمت وإقدام وتضحية وبروح الانتماء الوطني في ظل الظروف التى تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد19".وتابع " كل الشكر والتقدير لكافة الفرق الطبية وكافة العاملين من مختلف التخصصات بالمستشفى والعيادات لعملهم المتواصل دون انقطاع أو غياب لخدمة المرضى.

وأكد الدكتور محمد يحيي مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، علي دور التمريض البارز فهم خط الدفاع الأول بجانب الاطباء وأعضاء الفريق الطبي ولهم أرق التهانى القلبية، تقديرا لجهودهم المبذولة في تلك الفترة وعملهم ليلا ونهارا.

كما تم تكريم فايزة فؤاد رئيس تمريض عيادة ناصر لبلوغها سن المعاش تقديرا لجهودها المبذولة.

وتم التكريم بحضور الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية، وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، و عبدالعزيز الديري مدير ادارة العلاقات العامة.