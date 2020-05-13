أمين: "التاسعة" مش زي"البيت بيتك".. والإبراشي بيقدمه علشان بيته قريب

قال الإعلامي تامر أمين إنه ترك برنامج "البيت بيتك" وبرنامج "مصر النهاردة" بعد "أحداث ما يسمى بثورة يناير 2011"، ورفض بعدها "الاشتراك في المهزلة التي حدثت في مصر على مستوى الإعلام" ومستوى السياسية، "اتقال وقتها تامر أمين خلاص ومشواره المهني خلاص والأيام أثبتت حسن موقفي وقتها، وبعدها بشهور اشتغلت على شاشة روتانا وبعدها في الحياة وحاليا في النهار".

وسخر أمين، خلال حديثه مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، من سؤال ماذا يميز الإعلامي وائل الإبراشي ليقدم البرنامج الأساسي في التلفزيون المصري؟ قائلا: "علشان وائل ساكن جنب التلفزيون المصري".

وأضاف أمين: "التلفزيون المصري بيتي وفضله عليا ليوم الدين وبتشرف بيه وبنتمي إليه، والاتصال كان مفتوح طول الوقت بيني وبين المسؤولين في ماسبيرو إني أرجع تاني طول السنين اللي فاتت وكان وجهة نظري إنه عودة التعاون لازم تكون في مستوى البيت بيتك أو لأ، لأنه الناس هتقارن".

وتابع أمين: "برنامج الإبراشي كويس ومعمول كويس وبتمنى له التوفيق، لكن هو مش زي البيت بيتك، لأنه حالة لم تكرر، ومفيش حاجة أحسن من البيت بيتك اتعملت ولا حتى زيه ولم ولن يأتي برنامج في قوة وتأثير وحالة البيت بيتك علشان ربنا كان موفقنا".