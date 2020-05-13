تسيير 3 رحلات جوية لإعادة المصريين العالقين بالكويت غدا

أعلنت وزارة الطيران المدني، قبل قليل، تسيير 3 رحلات طيران استثنائية، من مطار القاهرة الدولى غدًا الخميس، لإعادة المصريين العالقين بدولةالكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا رحلتي طيران تتوجهان إلى دولة الكويت، بينما تسير شركة إير كايرو للطيران رحلة لإعادة العالقين هناك.

ومن المقرر أن تعود رحلات الكويت الثلاثة إلى مطار القاهرة.

وتجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحوصات طبية لجميع الركاب القادمين على متن الرحلات الجوية من الخارج، من قبل الحجر الصحي بالمطار، ويُنقل جمعيهم بواسطة حافلات خاصة إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يومًا، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.