بسب "رجالة البيت".. نقابة المهن التمثيلية تعتذر للتشكيليين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا رسميًا، للاعتذار إلى نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، عن الصورة السلبية التى قدمها مسلسل "رجالة البيت" عن الفنان التشكيلي.

وذكر البيان، أنه منذ أيام عُرضت الحلقة رقم (16) من مسلسل "جالة البيت"، وجمع مشهد بين الفنان بيومي فؤاد الذي تخرج في كلية الفنون الجميلة والفنان أحمد فهمي، وسخر الاثنان من معارض الفن التشكيلي ولوحاتهم بشكل عام، في واقعة تكررت للأسف في السينما المصرية، ما يدل على جهل وعدم وعي أو ثقافة في هذا الشأن، الأمر الذي أثار حفيظة جموع الفنانين التشكيليين وغضبهم.

وأشار البيان إلى أنه عقب هذه الواقعة سارعت الدكتورة صفية القباني بصفتها نقيب التشكيليين بالاتصال بنقيب المهن التمثيلية، وأبدت اعتراضها وتحفظها على ماشاهدته، لأن دورها يتمثل في الحفاظ علي الكيان بشكل عام والفنان التشكيلي بشكل خاص.

وأوضح البيان، أن الفنان أشرف زكي تقدم باعتذار رسمي للنقابة والفنانين التشكيليين، مبديًا أسفه عما جاء في الحلقة.