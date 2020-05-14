خطة الصحة للتعايش مع كورونا: الإلزام بالكمامة واستمرار غلق السينما والمقاهي

نشرت وزارة الصحة والسكان، خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشددت الوزارة، على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامة أثناء الخروج من المنزل.

وتشمل المحاور الرئيسية للخطة التى وضعت، تحديد اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، واستمرار كل أنشطة التباعد الاجتماعي، والحد من الزحام، والحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات، وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.

كما شددت على ضرورة الفرز البصري والشفوي، وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله، وإلزام أصحاب الأعمال والمولات، بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، على ألا يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات، أو أي أماكن ترفيهية، في تلك المرحلة.

وبشأن التعامل مع المريض بأعراض بسيطة: إذا كان من الفئات عالية الخطورة، يتواصل مع 105 (الخط الساخن) والطبيب، وإذا كان من غير تلك الفئات يبقى في المنزل ويتبع إرشادات العزل المنزلي لحين زوال الأعراض تماما أو أي علامة تدل على تطور الأعراض المرضية.

وتشمل الأعراض: استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام، وضيق في التنفس، وألم شديد بالصدر يعيق التنفس، ونهجان أثناء الراحة، وعلامات الجفاف، وتشنجات (خاصة الأطفال)، واضطراب الوعي، كحمة مدممة (نادرا)، أو علامات أخرى تدل على شدة المرض بعد مراجعة الشخص القائم بالمتابعة أو الاتصال برقم 105، وعند ظهور أي من تلك الأعراض يدل ذلك على تطور المرض ويتوجه فورا للمستشفى.