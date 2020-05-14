تمديد الإغلاق الكامل في واشنطن بسبب فيروس كورونا حتى 8 يونيو المقبل

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاء الحظر الجمعة المقبل، إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت رئيسة البلدية، في بيان اليوم، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد - 19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.

وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات، أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح.