متظاهرون غينيون يفتحون مساجد بالقوة للصلاة: سلمنا أمرنا لله

أعاد متظاهرون أمس، فتح مساجد مغلقة منذ مارس في غينيا لمحاولة منع انتشار وباء كوفيد-19، بالقوة لكن من دون استخدام القوة، حسب ما ذكر شهود عيان ومتظاهرون ومسؤول محلي.

وأعيد فتح المساجد غداة مقتل 7 أشخاص خلال مظاهرات احتجاجية على قيود مرتبطة بحالة الطوارئ، وكذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في هذا البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

وأدت حالة الطوارئ الصحية التي فرضت منذ مارس إلى حظر التنقل بين العاصمة كوناكري والمناطق الأخرى، وإغلاق أماكن العبادة في هذا البلد الذي يشكل المسلمون فيه أكثر من 80% من سكانه.

وفي كامسار الواقعة قرب مدينة المناجم بوكيه في شمال غرب البلاد، هتف عشرات الشبان والنساء والأطفال "الله أكبر" ونظفوا المسجد قبل أن يؤدوا الصلاة فيه، كما قال شاهد عيان. وقال أحد هؤلاء المتظاهرين "الحكومة عاجزة عن حمايتنا من الفيروس لذلك نسلم أمرنا لله وحده"، متسائلا: "كيف يمكن ترك الأسواق مفتوحة وإغلاق المساجد؟، نفضل الموت ونحن نصلي على الحياة دون صلاة".

وصرح متظاهر آخر: "ربحنا الآن وصلينا في المسجد، ولم نعد نرتدي قناعا واقيا. انتهى الأمر". وقال مسؤول المسجد الذي تمت إعادة فتحه "أحمد الله لأننا كنا قلقين جدا من ألا نتمكن من الصلاة مع اقتراب نهاية رمضان". وذكر صحفي محلي أنّ "4 أو 5 مساجد" أعيد فتحها في ظروف مماثلة في دوبريكا على مشارف كوناكري.

من جهته، قال عضو المجلس البلدي المحلي كاراموكو بانجرا: "رأينا حشدا يجري باتجاه المساجد ويعيد فتح الأبواب"، موضحا أنّه "لم تقع أعمال عنف واكتفوا بكسر الأقفال".

وغينيا واحدة من دول غرب أفريقيا الأكثر تضررا بالوباء. وقد سجلت فيها 2372 إصابة و14 وفاة في مستشفيات.

وأعلن التلفزيون الحكومي مساء أمس، أنّ 9 أشخاص آخرين توفوا بالمرض خارج المستشفيات حسب فحوص أجريت بعد وفاتهم.

وأوضح سكرتير الدولة للشؤون الدينية جمال بانغورا مساء الأربعاء، أنّ إغلاق أماكن العبادة جزء من الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا إلى "الهدوء وضبط النفس".