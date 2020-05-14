غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه للسائقين المخالفين لارتداء الكمامة بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه سيتم تطبيق قرار منع دخول بعض الأماكن دون ارتداء كمامات بدءً من السبت المقبل، موضحا أنه طلب من مدير عام المواقف توفير الكمامات بـ 27 موقف بالمحافظة، حيث جرى الاتفاق مع نقابة الصيادلة بالشرقية لتوفير الكمامات بسعر التكلفة، "مفيش عربية هتتحرك من مكانها إلا لما كل اللي فيها لابس كمامة".

وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه جرى الاتفاق على تعقيم المركبات قبل دخولها وبعد خروجها من المواقف، لافتا إلى أنه وجه رؤساء المراكز والمدن على توفير ماكينات للتعقيم داخل الموقف، موضحا أنه لاحظ عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد "كوفيد – 19" مع حلول شهر رمضان وهو ما دفع المحافظة للتشديد على تلك الإجراءات.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه لابد أن يكون ارتداء الكمامة من ثقافة المجتمع، موضحا أنه سيجرى تطبيق الحد الأدنى من الغرامة في أول مرة على قائد السيارة المخالفة، وفي حال التكرار ستتصاعد حتى 5 آلاف جنيه ثم اتخاذ إجراءات منها سحب الترخيص وعدم دخول السيارات للمواقف.