إزالة 460 حالة تعد واستعادة أكثر من 12 فدانا بالدقهلية

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمقر الوزارة، لمتابعة جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء علي الاراضي الزراعية.

واستعرض الدكتور أيمن مختار نتائج الإزالات التي حققتها المحافظة في إزالة التعديات، إذ جرى إزالة 460 حالة تعد، واستعادة أكثر من 12 فدان أراض زراعية و15 ألف متر من أملاك الدولة.

وأشاد شعراوي بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن، لإزالة التعديات التي تم حصرها، وشدد على أهمية استمرار الجهود لترسيخ هيبة الدولة.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات.

كما تابع شعراوي جهود توفير السلع الاساسية للمواطنين، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادة في الأسعار.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وإنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن ورفع التراكمات اليومية للقمام،ة وما تم تنفيذه على أرض الواقع فيما يخص البروتوكول الثلاثي الذي جرى توقيعه بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع، فيما يخص مصنع سندوب لتدوير المخلفات وباقي المناطق الاخرى، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا أهالي المحافظة.

كما استعرض الوزير والمحافظ، تقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في المراكز والمدن والوحدات المحلية، للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد اللقاء بحث معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة والمشروعات الجارية واتخاذ التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات، لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها، كما تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة الموارد الذاتية للمحافظة.