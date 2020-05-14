في مثل هذا اليوم.. استشهاد النقيب أحمد حيدر بالقليوبية

في مثل هذا اليوم من عام 2014، استشهد النقيب أحمد حيدر الضابط بمديرية أمن القاهرة، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل 5 عاطلين كونوا تشكيلا للسرقة بالإكراه، بالقليوبية.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أنه أثناء عودة الشهيد من عمله متجها إلى مسكنه بمحافظة القليوبية وأثناء استقلاله سيارته الخاصة بطريق "شبين - قليوب" بالقرب من مزلقان كفر طحا، اعترض طريقة عدد من الملثمين وأطلقوا أعيرة نارية تجاهه في محاولة لاستيقافه، إلا أنه تبادل معهم إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك عن مصرع أحد الجناة واستشهاد الضابط متأثرا بإصابته بطلق ناري بينما تمكن باقي الجناة من الفرار.

وتخرج الشهيد من كلية الشرطة عام 2012، وينتمي لأسرة متوسطة مكونة من والديه و3 شقيقات يكبرنه، وتمكنت وزارة الداخلية من القبض على الجناة بعد الحادث، وتقديمهم للمحاكمة.

وتلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية الأسبق، إخطارا من العقيد عبدالله جلال وكيل فرع البحث الجنائي باستشهاد النقيب أحمد محمد عواد حيدر من قوة مديرية أمن القاهرة على أيدي مجموعة من المسلحين عند مزلقان كفر طحا؛ فانتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام، وتبين أنه أثناء توجه الشهيد لعمله بالقاهرة استوقفته مجموعة من المسلحين لسرقة سيارته فرفض، وفتحوا النار عليه فتبادل معهم إطلاق الرصاص فاستشهد الضابط وقُتل أحد الجناة.