في مثل هذا اليوم.. استشهاد النقيب أحمد حيدر بالقليوبية
توفي متأثرا بإصابته في تبادل لإطلاق النار مع تشكيل عصابي
كتب:
هيثم البرعى
12:27 م | الخميس 14 مايو 2020
في مثل هذا اليوم من عام 2014، استشهد النقيب أحمد حيدر الضابط بمديرية أمن القاهرة، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل 5 عاطلين كونوا تشكيلا للسرقة بالإكراه، بالقليوبية.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أنه أثناء عودة الشهيد من عمله متجها إلى مسكنه بمحافظة القليوبية وأثناء استقلاله سيارته الخاصة بطريق "شبين - قليوب" بالقرب من مزلقان كفر طحا، اعترض طريقة عدد من الملثمين وأطلقوا أعيرة نارية تجاهه في محاولة لاستيقافه، إلا أنه تبادل معهم إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك عن مصرع أحد الجناة واستشهاد الضابط متأثرا بإصابته بطلق ناري بينما تمكن باقي الجناة من الفرار.
وتخرج الشهيد من كلية الشرطة عام 2012، وينتمي لأسرة متوسطة مكونة من والديه و3 شقيقات يكبرنه، وتمكنت وزارة الداخلية من القبض على الجناة بعد الحادث، وتقديمهم للمحاكمة.
وتلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية الأسبق، إخطارا من العقيد عبدالله جلال وكيل فرع البحث الجنائي باستشهاد النقيب أحمد محمد عواد حيدر من قوة مديرية أمن القاهرة على أيدي مجموعة من المسلحين عند مزلقان كفر طحا؛ فانتقل على الفور اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام، وتبين أنه أثناء توجه الشهيد لعمله بالقاهرة استوقفته مجموعة من المسلحين لسرقة سيارته فرفض، وفتحوا النار عليه فتبادل معهم إطلاق الرصاص فاستشهد الضابط وقُتل أحد الجناة.