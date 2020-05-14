انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية في بداية تعاملات بورصة طوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي اليوم، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقالت وكالة "رويترز" للأنباء: هبط مؤشر نيكي 0.62% إلى 20140.49 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66% إلى 1464.99 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وقررت اليابان، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ المفروضة في 39 من المناطق الـ47 في البلاد قبل الموعد الذي كان محددا لذلك في السابق بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه رغم هذا القرار إلا أنه من المرجح أن تظل المناطق الحضرية مثل العاصمة طوكيو وأوساكا تحت حالة الطوارئ لضمان استمرار انخفاض الحالات المسجلة حديثا وتخفيف العبء عن المستشفيات.