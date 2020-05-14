إعفاء المصريين المخالفين لقانون الدخول والإقامة بالإمارات من الغرامات

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التابع للوزارة في السفارة المصرية بأبوظبي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية في الخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي في أبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر قرارا بإعفاء جميع المخالفين ومنهم المصريين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كل الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020 سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة، خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة من 18 من مايو الجاري ولمدة 3 أشهر.

وأوضحت أن مكرمة رئيس الدولة في هذا الخصوص تتضمن الإعفاء من كل الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية، وأنها لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك، إذ إن الاستفادة منه مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلا.

وقالت الملحق العمالي في تقريرها لوزير القوي العاملة، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستعلن عن تفاصيل كل الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة، خلال الفترة المقبلة، مع تأكيد أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب، وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلا.