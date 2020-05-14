تركيا تتجه لتطبيق حظر كامل في العيد.. وتساؤلات عن أموال التبرعات

في اجتماع الهيئة المركزية لحزب العدالة والتنمية، جرى نقاش حول إمكانية تطبيق حظر تجوال كامل في أيام عيد الفطر.

وأبلغ أعضاء الحزب الرئيس التركي رجب أردوغان، أن المواطنين يدعمون حظر التجوال الكامل في العيد، وهو ما يشير إلى احتمال تطبيق حظر كامل في أيام العيد.

ووفقا لخبر جيزم كراكيش من جريدة الحرية، فقد تمت مناقشة الوضع والعودة للحياة الطبيعية والتأقلم مع الوباء، وبناء على توصيات اللجنة العلمية، فقد يكون هناك حظر تجوال كامل خلال 23-24-25-26 مايو.

"أرجونول" معترضا على وزير الصحة: خجلان مما يحدث

اتخذت وزارة الصحة قرارا في 28 أبريل 2020، بلفت انتباه لجنة تقييم البحث العلمي، من أجل الدراسات العلمية والأبحاث حول كورونا (كوفيد 19). وأمس أصدرت الأكاديمية العلمية في تركيا بيانا تحت عنوان "من غير المناسب أن يتم إخطار وزارة الصحة بالأبحاث العلمية فيما يخص كوفيد 19".

وقدم البروفيسور أوندر أرجونول رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة كوتش وعضو مجلس إدارة جمعية الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية الأوروبية، تصريحات شديدة اللهجة لوزارة الصحة.

وتحدث "أرجونول" في برنامج على تلفزيون "خبر ترك" عن لجنة تقييم الأبحاث العلمية فيما يخص كوفيد 19، وغير المعروف كيف تكونت، هل تكونت من موظفين أم من علماء. وقال "إن على دولتنا الثقة في العلماء المحترمين، منوها بأن أكاديمية العلوم تقبل أعضاءها بصعوبة بالغة للغاية، وتتكون من أشخاص هم الأفضل الجامعات في العالم".

وتابع أنه يشعر بالحرج كعضو في مجلس إدارة الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، وقال إنه تم منع الأشخاص الذين يعملون بشكل صحيح في الأبحاث والتحاليل لإثبات عدد حالات الإصابة وتم رفضهم، وهو أمر مزعج ومعقد للغاية ولا يعتبر هو النهج الصحيح.

وحل دكتور نجم الدين أونال عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا في تركيا، ضيفا على قناة "سي إن إن" التركية، وقد اعترض "أونال" على تدفق المواطنين على مراكز التسوق بعد قرار فتحها، وقال: "لنستقيل أنا وأنتم، منذ شهر ونصف ونحن نتحدث عن خطورة التجمعات والذهاب إلى أماكن التسوق وفي اليوم الأول لفتح هذه المراكز يذهب مليون و400 ألف مواطن، لا يوجد سينما ولا مطاعم، فلماذا ذهب مليون شخص إلى هناك؟ صدقوني أنا لا أستطيع إدراك ذلك، وأعتقد أننا نتحدث بلا جدوى".

حزب الشعب الجمهوري لحكومة أردوغان: أين ذهبت أموال المساعدات؟

بعد أن أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية أن المساعدات المالية التي قدمتها للحد من آثار فيروس كورونا الاقتصادية وصلت إلى 240 مليار ليرة، كان هناك فضول للسؤال عن أين ذهبت هذه الأموال. فقد سأل مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراك، حول هذا الموضوع، قائلا "إلى أين يذهب الدعم؟".

وقد قال وزير الخزانة والمالية براءت البيراق، في البيان الذي أدلى به: "أنتم يا أصحاب العمل أكثر من تعرفون ما تم فعله، فقد وصل المبلغ المالي الذي قدمناه خلال خطوات درع الاستقرار الاقتصادي التي قمنا بتنفيذها في مكافحة جائحة Covid-19 إلى 240 مليار ليرة تركية". وهذا المبلغ يمثل نحو 5 في المائة من الدخل القومي".

ليخرج مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراك، ويسأل أين ذهبت هذه الأموال التي أعلن عنها وزير المالية. وقال على تويتر: "أين ذهبت 240 مليار؟ وهم يتفاخرون بدفع معاشات الذين عملوا لمدة سنين معاشهم الذين يستحقونه قبل العيد بثلاثة أيام؟ فملايين العاطلين عن العمل والمتقاعدين والشركات المغلقة والإجازة المدفوعة الأجر كل ذلك لا يتعدى 4.4 مليار، يعني لا يساوي 2% حتى من المبلغ الذي تم الإعلان عنه".

"أوغلو" : ما لا يستطع "العدالة والتنمية" فعله يسخر حزب الحركة الديمقراطي لإنجازه

قال كمال كيليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، ردا على انتقادات دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومي إن حزب العدالة والتنمية وجه دولت بهتشلي وحزبه لفعل ما لم يستطيعوا هم فعله.

وقال أوغلو إن هناك في تركيا مشكلات عديدة وضخمة وعلينا الجلوس سويا لحل هذه المشكلات، والسلطة إذا رفضت ذلك فهي تعلم ماذا ستفعل إذن.

وتابع: "نحن بعد انقلاب 15 يوليو قلنا إننا ضد الانقلاب ولكن عليهم هم أيضا أن يحرروا البلد من أساليب الانقلاب، فلابد أن يتم فتح البرلمان لا إغلاقه فهم يخافون من مناقشة أي شيء ولا يريدون سوى تغيير جدول الأعمال ولا يهمهم المواطن، وإذا استمرت الحكومة هكذا فسيكون هناك انقلابا مدنيا. مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية في واد، والناس في واد آخر".