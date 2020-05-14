إصابة 6 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب توك توك على الطريق الفرعي الجيزاوية الواسطي شمال محافظة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب توك توك نطاق مركز الواسطى شمال المحافظة ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: "أم الخير محمد سيد، 30 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع اليمنى مع كسور بالأسنان، أحمد إسماعيل صدقي، 13 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى، جنا إسماعيل صدقي، 3 سنوات، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة، نجاح معوض سيد، 40 سنة، مصابة اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، صفاء قرني محمد، 40 سنة، جروح وكدمات متفرقة، فارس إسماعيل صدقي، 14 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدمين.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي المصابين وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل قسم الاستقبال والطوارئ.