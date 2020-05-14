رئيس "باطنة عين شمس": منحنى كورونا في مصر متموج.. يوم طالع ويوم نازل

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنّ خطة وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد مُعدِة بشكل جيد، وتستهدف الحد من الإصابات وخلق حالة من التوازن بين حماية المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج.

وأضاف عقبة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أنّ الخطة تتضمن درجات تحتوي على إجراءات مشددة ومتوسطة ومخففة، موضحا أنّ الإجراءات المشددة ستطبق فورا في تلك المرحلة.

وأكد أنّه لن يتم التقدم من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد تحقيق المرحلة نتائجها كما ينبغي، لافتا إلى أنّ تخطي أزمة كورونا يتطلب تضافر المواطن مع الجهات الحكومية، إذ يجب أن يشعر المواطن أنّ عمله من أجل صحة الجميع.

وأضاف رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنّ منحنى الوباء في مصر "متموج يوم طالع ويوم نازل"، ما يتطلب مزيد من الالتزام من جانب المواطنين لتحقيق هدفنا، وهو تسجيل أعداد منخفضة، ما يؤدي لتخفيف الإجراءات، مشددا على أنّ انخفاض الأعداد لا يعني القضاء على المرض، ناصحا المواطنين بالابتعاد عن أماكن الزحام.