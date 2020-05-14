سائقون يرحبون بقرار إلزامهم بارتداء الكمامات.. ومطالبات بتخفيض الغرامة

رحب عدد من سائقي سيارات الأجرة بالقرار الذي أصدره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي ينص على إلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة والإدارات التابعة لها، بوضع لوحات إرشادية بالمواقف المختلفة بأنحاء المحافظة لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيمها وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن الاعتراض على القرار كان فيما يخص بند العقوبة للسائقين المخالفين، وذلك بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

في هذا الصدد يقول سيد جمعة، أمين عام اللجنة النقابية لجنوب القاهرة التابعة لنقابة السائقين، إن القرار لا بد من تطبيقه في جميع مواقف سيارات الأجرة على مستوى محافظات الجمهورية: "فكرة تطبيقه مهمة جدا لأنها كده بتحافظ على صحة وسلامة السائق والركاب، وخصوصا السواق اللي بيفضل طول النهار في الشارع وبيتعامل مع ناس كتير بحكم شغله ممكن يكون فيهم ناس متصابة وهو ما يعرفش"، لافتا إلى أهمية وضرورة تخفيض قيمة الغرامة نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطنون نتيجة الأزمة الحالية: "100 جنيه كحد أدنى مبلغ كبير جدا ولازم يكون في مراعاة لأحوال السواقين لأن الشغل مبقاش زي الأول، ومبلغ 50 جنيها كغرامة مناسب جدا".

يقول خالد شوقي، 48 سنة، سائق سيارة أجرة بموقف شارع العشرين القريب من قرية صفط اللبن بمحافظة الجيزة، إن قرار إلزام السائقين بارتداء الكمامات قرار صحيح، إلا أن تطبيقه سيشكل عائقا بالنسبة لهم وذلك لعد توفر الكمامات الطبية في الصيدليات: "مش بنلاقيها ولو موجودة بتكون بـ5 وأوقات بـ7 جنيهات، وده صعب جدا ومكلف بالنسبة لنا، ومش هينفع طول النهار نفضل بكمامة واحدة لأننا طول النهار في الشارع وبعد شويه الكمامة بتكون مش نظيفة ولازم نغيرها".

وأشار إلى لجوء العديد من السائقين في الفترة الأخيرة وخاصة بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس بطريقة ملحوظة إلى ارتداء الكمامات القماش، كونها موفرة وإمكانية استخدامها بشكل دائم بعد غسلها: "سمعت ناس بتقول إنها مش زي بتاعت الصيدلية بس حتى لو مش هتمنع كل حاجة فهي بتحمينا حتى لو بنسبة صغيرة وفي حدود إمكانياتنا".

وفي ما يتعلق بالناحية القانونية لتطبيق القرار وفرض الغرامات، يقول الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإداره المحلية، إن مجلس الوزارء لم يصدر أي قرار يلزم السائقين باعتبارهم قطاع خاص بارتداء الكمامات وبالتالي ليس هناك قانون لتطبيق غرامة على المخالفين، ويشير "عرفة" إلى أنّ قرار محافظ الشرقية قد يكون استناداً إلى القانون رقم 43 لعام 1979 تحت عنوان "قانون الإدارة المحلية" المادة 25 البند رقم 2 والتي تنص على أنه يحق للمحافظ أن يتخذ أي تدابير احترازية أو أمنية بالتنسيق مع مدير الأمن فيما يخص الحفاظ على الأمن العام، على حد قوله.

ويشير أستاذ الإدارة المحلية إلى أنّ تفاوت قيمة الغرامة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى قد تكون حسب درجة التزام السائق وسلوكه مع المسؤولين عن متابعتهم لهم: "إدارة المرور وإدارة السرفيس هي اللي بتقيم الوضع وبتوقع الغرامة على السائق ، يعني في ناس بتكون معاهم كمامة بس مش لابسها بشكل صحيح فبيتم توجيهه وممكن يكون في تطاول وعلى أساسه بيتم تغليظ العقوبة".