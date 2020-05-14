لانشغاله في العمل.. "كيرلس" يسقي زميله الصائم وقت الإفطار داخل حجر صحي العجمي

في لمحة إنسانية، حرص كيرلس نشأت، أحد الممرضين داخل العناية المركزة في مستشفى العجمي العام للحجر الصحي في الإسكندرية، على مساعدة زميله في تناول المياه أثناء أذان المغرب للإفطار في شهر رمضان، وذلك بسبب كثرة العمل.

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي العام للحجر الصحي، إنه في لفته تحمل الكثير من المعاني، حرص الممرض كيرلس، مسيحي الديانة، على مساعدة زميله المسلم داخل العناية المركزة وسط العمل على تناول المياه من أجل الإفطار مع أذان المغرب.

وأضافت أن هذه لمحة إنسانية من لمحات كثيرة تحدث داخل الحجر الصحي في العجمي، حيث روح الحب والمودة والألفة بين الفريق الطبي بالكامل والمساندة من أجل التكاتف معا لمرور الأزمة وشفاء جميع المرضى.