4.5 مليون إصابة بكورونا.. والصحة العالمية: الفيروس قد لا يختفي

بددت منظمة الصحة العالمية الآمل لدى العالم في التخلص من كابوس فيروس كورونا، الذى خيم على أرجاء الكرة الأرضية لمدة شهور طويلة، بعد تصريحات مايكل رايان رئيس الطوارئ في المنظمة بأن من المحتمل أن يستمر الفيروس لفترة طويلة وقد لا يختفي أبدا، ومن المستحيل التنبؤ بموعد السيطرة على الجائحة، بينما قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن اللقاح قد يكون جاهزا خلال عام في أفضل السيناريوهات.

وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات فيروس كورونا، الذي قد يثير أزمة عالمية كبرى على الصحة العقلية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن المرض، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "حتى عندما تتم السيطرة على الوباء، فإن الحزن والقلق والاكتئاب سيواصل التأثير على الأشخاص والمجتمعات"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ومع ارتفاع إصابات كورونا أعلنت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوز، تمديد إغلاق العاصمة الأمريكية حتى 8 يونيو القادم بعد أن كان مقرراً انتهاء الحظر الجمعة القادم، مؤكدة أن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة لم ينخفض بعد.

وأخلت السلطات الأمريكية سبيل بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، من السجن، الأربعاء الماضي، بعد طلب من جانب محاميه بسبب جائحة كورونا، وسيقضي باقي مدة سجنه المتبقية في الاحتجاز المنزلي.

وحتى صباح اليوم، قارب إجمالي إصابات كورونا في العالم 4.5 مليون حالة، وفقا لمنصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى قرابة 1.7 مليون حالة، بينما اقتراب رقم الوفيات من 300 ألف حالة.

وفي الوقت الذى تعتبر فيه غينيا من أكثر الدول الأفريقية تضررا من الوباء، أعاد متظاهرين فتح المساجد المغلقة، بالقوة مرددين "نسلم أمرنا لله وحده"، والتي تم إغلاقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا.