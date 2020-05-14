صور.. محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة في عقد قرانها بجمعية خيرية
كتب:
خالد الغويط
04:43 م | الخميس 14 مايو 2020
شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في عقد قران إحدى فتيات الجمعية النسائية لتحسين الصحة بسوهاج وكيلا للعروس، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائبة علبة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.
وهنأ المحافظ العروسين بعقد القران السعيد، متمنيا لهما حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس ابنة الجمعية.
ومن جانبها قدمت عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة الجمعة الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة إلى قلب العروسين.
يذكر أن الجمعية النسائية لتحسين الصحة هي إحدى الجمعيات الأهلية بسوهاج، تخدم نطاقا واسعا من المراكز والقرى وتهدف لتنمية المجتمعات المحلية المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، وصحيا وتعليميا، وخاصة المرأة والطفل، وتضم الجمعية مؤٔسسة إيوائية للفتيات ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة وتقوم الجمعية بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة.