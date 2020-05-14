صور.. محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة في عقد قرانها بجمعية خيرية

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في عقد قران إحدى فتيات الجمعية النسائية لتحسين الصحة بسوهاج وكيلا للعروس، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائبة علبة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.

وهنأ المحافظ العروسين بعقد القران السعيد، متمنيا لهما حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس ابنة الجمعية.

ومن جانبها قدمت عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة الجمعة الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة إلى قلب العروسين.

يذكر أن الجمعية النسائية لتحسين الصحة هي إحدى الجمعيات الأهلية بسوهاج، تخدم نطاقا واسعا من المراكز والقرى وتهدف لتنمية المجتمعات المحلية المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، وصحيا وتعليميا، وخاصة المرأة والطفل، وتضم الجمعية مؤٔسسة إيوائية للفتيات ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة وتقوم الجمعية بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة.