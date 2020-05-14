"إم جي" تكشف عن سيارتها النموذجية Cyberster Concept بتقنية 5G

أعلنت "إم جي موتور" الرسومات والتفاصيل الأوّلية لسيارة رودستر نموذجية جديدة كهربائية بالكامل، هي "إم جي Cyberster Concept" التي تم تصميمها لتواكب العصر الجديد من القيادة الأنيقة والذكية التي يسعى إليها السائقون الشباب حول العالم.

وعبر إدخال مفهوم مستقبلي وجديد كليا إلى السيارات الرياضية التقليدية مع قمرة القيادة الذكية، وميزة الاتصال عبر الإنترنت، والتقنيات الكهربائية بالكامل، فإن سيارة الرودستر النموذجية من علامة السيارات بريطانية المنشأ تستعرض توجه "إم جي موتور" نحو تصنيع منتجات قيادة ذكية على تماس مباشر مع أحدث التقنيات المتطورة.

تتمتع "إم جي Cyberster Concept" بتقنية الاتصالات 5G الأحدث وخصائص القيادة الذاتية من المستوى الثالث "Level 3" التي طورتها الشركة الأم "سايك موتور" (SAIC Motor) التي تعتبر رائدة دوليا في مجال الطاقة الجديدة وتقنيات التشبيك الذكي بعالم السيارات، ومن المقرر أن تنشر الشركة معلومات تفصيلية عن السيارة الجديدة في وقت لاحق.