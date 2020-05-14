محافظ البحيرة: توريد221 ألفا و821 طن قمح بالصوامع والشون

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عن توريد 221821 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس، بالشون والصوامع، مشيراً أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 311107 أفدنة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدان.

وقال في تصريحات صحفية له، اليوم، إن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة.

وأضاف يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.