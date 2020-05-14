شيخ الحارة يكشف عن خناقة أحمد عيد وإدورد: متقولش إفيهات عشان أنا البطل

كشف شيخ الحارة عن أزمة وقعت بين الفنان إدورد والفنان أحمد عيد في فيلم "أنا مش معاهم".

وقال شيخ الحارة خلال لقاء إدوارد مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن الفنان أحمد عيد طلب من إدوارد عدم قول أي إيفيهات غير مكتوبة في السيناريو، لأنه بطل الفيلم وليس إدورد: "أحمد عيد قال لإدوارد أنا البطل ومتقولش إيفيهات".

وأوضح شيخ الحارة أن إدورد شاهد نفس المشهد في مسلسل "صاحب السعادة" بين أحمد عيد والفنان عادل إمام، حينما طلب الزعيم من "عيد" عدم قول أي "إيفيه" غير مكتوب في السيناريو، وأن ادورد شعر بأن الزعيم ثأر له وكان سعيدًا بهذا الموقف.

وفي رده، قال إدورد إن هناك إفيه خرج منه أثناء تصوير الفيلم، وأضحك الجميع، إلا أن أحمد عيد أوقف التصوير وطلب منه عدم قول أي ايفيهات.