مجدي أحمد علي: وفاة والدي وانتقالنا لحي المنيل أثرت على نشأتي الثقافية

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن والده قد توفي وهو في عمر التاسعة، وتغير مسار حياتهم بعدما قررت والدته الانتقال به وبإخوته من إحدى قرى الأرياف إلى أقاربه في القاهرة: "روحنا حي المنيل، وهو حي شديد الثراء وساحر".

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أن حي المنيل به ما يقرب من 4 دور سينما وهو ما شكل وجدانه الثقافي: "بدأت أدخل السينمات وأنا عندي 10 و11 سنة، والسينما كانت التسلية الوحيدة في طفولتنا وشبابنا"، موضحا أنه وخلال دارسته للمرحلة الثانوية العامة كان يدرس له مادة التاريخ أستاذ يدعى فوزي سليمان، وبالصدفة علم أنه ناقد فني، وساعده أكثر على مشاهدة الأعمال الدرامية العالمية: "كان المسؤول الثقافي لسفارة ألمانيا الديمقراطية".

وأكد أنه بعد إنهائه لفترة الثانوية العامة التحق بكلية الهندسة، ولم يستطع استكمال مسيرته التعليمية فيها، حتى قرر التحويل إلى كلية الصيدلة: "كان نفسي أدخل كلية الطب بس مجموعي مجبش ساعتها"، مشيرا إلى أنه وبعد انتهائه من كلية الصيدلة سحب أوراقه وقدمها بمعهد الفنون المسرحية: "كنت ساعتها لسه مخلص صيدلة ومجند في القوات المسلحة وبدرس في معهد الفنون المسرحية، وبشتغل بالليل في صيدلية".