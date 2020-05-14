فيديو.. صبري نخنوخ يتحدى كورونا ويقيم حفل زفافه وسط أقاربه وأصدقائه

نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف رجل الأعمال صبري نخنوخ، على الرغم من تشديد الدولة على عدم وجود أي تجمعات حرصا للحد من انتشار فيروس كورونا، ألا أنه صمم على إقامة حفل الزفاف بحضور أقاربه كما يظهر في الصور.

وبحسب الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حضر أكليل الزواج عدد من أقاربه وأصدقائه، وشارك عدد من أصدقاء نخنوخ صور من حفل الزفاف على حساباتهم الشخصية على "السوشيال ميديا".

وحرص عدد من أصدقاء ومعارف صبري نخنوخ تهنئته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من الرواد صورا له مهنئينه على حفل الزفاف.

وبحسب الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حضر الفنان سعد الصغير حفل الزفاف والتقط صورة مع صبري نخنوخ وزوجته.