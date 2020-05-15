شوقي: الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية يوم الأحد في مؤتمر صحفي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة في موعدها، والإعلان عن هذا الأمر يوم الأحد وليس الجمعة، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزيرة الإعلام، ووزير التعليم العالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز": "سنعلن عن حاجات كتير، عن كورونا والامتحانات، وبالنسبة لإعلان وزيرة الصحة عن 3 مراحل للتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة في الوثيقة، فأنا بقول إنها طلعت بدري شوية ولسه مش في صورتها النهائية، وهي توصيات مش قرار نهاي وتبحث في الأسابيع القادمة".

وأشار إلى أن مصر تعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة من بين أكثر من 50 دولة لا يوجد لديها طالب واحد لم يكمل عامه الدراسي: "لو تأجل كل ده هنقع في مشاكل أكبر، عشان المستقبل مش مضمون".