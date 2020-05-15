رئيس "اتصالات البرلمان" ينفي إصابة 5 حالات بكورونا في إحدى الشركات

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه لا صحة لما نشر على السوشيال ميديا لليوم الثاني علي التوالي بظهور 5 حالات بإحدى الشركات، مشيرا إلى أنها حالة واحدة من يومين.

وكشف النائب في بيانه المنشور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، أن القليوبية سجلت الليلة ظهور 21 حالة إيجابية مسجلة رسميا نقلت لمستشفيات العزل.

وأوضح النائب أن الحالات لمحاسب 57 سنة من المنشية بقسم أول بنها، وموظف 45 سنة شارع محمد سالم مصطفى بنها، وسيدة 38 سنة الشدية بنها، وحالة لسيدة 56 سنة السفانية عزبة عليش بطوخ كانت مخالطة وحالة طبيب 26 سنة دملو مركز بنها وحالة ممرضة 46 سنة كفر شكر، وحالة ربة منزل 48 سنة كفرالدير شبين القناطر و3 حالات لربة منزل 40 سنة ميت حلفا مركز قليوب، وموظف 39 سنة عزبة سويلم رمادة وعامل 47 سنة عرب الحوامدة قليوب وحالتي ملاحظ صحي بغرب شبرا 49 سنة ومقيم باسوس القناطر وموظف 52 سنة البرادعة مركز القناطر، و3 حالات لعامل 38 سنة شارع مصطفي القليوبي داير الناحية شبرا تاني وربة منزل عزبة الجبلاوي شبرا وسيدة 63 سنة شارع صبحي منطاي مسطرد و3 حالات لعامل 34 سنة وربة منزل 49 سنة الخصوص وسيدة 58 سنة القلج و3 حالات موظف 53 سنة مدينة الفتح شبرا ربة منزل 34 سنة شارع الانتاج عزبة عثمان شبرا وموظف 40 سنة منشية عبدالمنعم رياض شبرا.