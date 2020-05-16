يصرف 66 مليون جنيه شهريا.. خدمات صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة، يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة، بتوفير دخل مناسب، يضمن لهم حياة كريمة، حيث يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهريا، كـ"نفقة" للمستحقين، لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية، عددها 243 ألف حكم قضائي.

وفيما يلي ترصد "الوطن"، أهم الخدمات التي يقدمها صندوق تأمين الأسرة:

أنشئ الصندوق بموجب القانون 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، مستهدفا مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور، وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

الفئة المستحقة للخدمة:

يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء، بحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل، حال تحصيله من المنفذ ضده.

شروط وقواعد الخدمة:

- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم شرط بألا يكون قام بتعديل الحكم الإبتدائي.

- الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

- صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.

- توكيل رسمى عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.

إجراءات الحصول على الخدمة:

بعد أن تتحصل المحكوم لصالحها علي الأوراق المطلوبة، تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب إليها، وينتشر صندوق الأسرة بكل المحافظات بجمهورية مصر العربية من خلال 55 فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي، مفتوحة خمسة أيام في الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية، ويوفرالبنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية، فقط على المستفيد، الإختيار بين أي طريقة تفضل لصرف أموالك فيما بين الآتي:

- عن طريق فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعى.

- الصرف بواسطة كارت ATM وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الالي للبنك أو للبنوك.

- الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كل فروع شركات المحمول، ووفقا للآلية المتبعة وسنستعرضها بالتفصيل في المحتوي المعنون (صرف النفقات بالمحمول).