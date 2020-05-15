مسؤول بالاتحاد الأوروبي يطلب تحقيقا مستقلا في أصل كورونا

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، الصين إلى الإسهام بفاعلية في مكافحة جائحة فيروس كورونا وقال إنه يتعين إجراء تحقيق علمي مستقل في أصول نشأة الجائحة.

وفي عامود مخصص لغير الصحفيين بعدد، اليوم، من صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زيتونج كتب بوريل أن الصين عليها العمل للمساعدة في حماية العالم من الأوبئة المستقبلية، وفقالما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف: "من الضروري أيضا إجراء تحقيق علمي مستقل في نشأة هذه الجائحة".

وبدأ ظهور الفيروس بمدينة ووهان في الصين في شهر ديسمبر، وانتقدت بعض الدول من بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعاملها مع التفشي. وتقول الصين إنها كانت صريحة وشفافة في تعاملها مع الأمر.

كما قال بوريل إنه على الصين الاضطلاع بمسؤولياتها في التصدي للجائحة والبحث عن لقاح وتعزيز الاقتصاد العالمي "بما يتناسب مع ثقلها"، والقيام بدورها في الجهود الكبيرة لتخفيف الديون عن الدول النامية خاصة المتضررة بشدة من الفيروس.