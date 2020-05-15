ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة "التكاتك" بأسوان

تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من القبض على تشكيل عصابة لسرقة التكاتك تتزعمها سيدة.

ووصلت معلومات إلى اللواء وائل نصار مدير إدارة البحث الجنائي بأسوان، تفيد بأن سيدة ويعاونها 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي لسرقة التكاتك، تم إعداد كمين من رجال مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد كريم أبو العباس، وتمكنوا من ضبط التشكيل متلبسا بسرقة توك توك.

وأضافت تحريات المباحث أن السيدة كانت تستدرج سائق التوك توك بمنطقة مهجورة حيث يفاجأ بالعاطلين الـ4 ويتم تهديده بالأسلحة البيضاء وسرقة التوك توك بالإكراه.

تم التحفظ على المتهمين بمركز شرطة كوم أمبو، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.