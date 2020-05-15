الليلة.. أصالة تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها على إنستجرام

أعلنت المطربة أصالة أنها ستحتفل بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة 15 مايو مع جمهورها "أون لاين" عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

ونشرت أصالة صورة لها عبر موقع "إنستجرام" وعلقت: "صباح الخير حبايبي، اليوم بعد الساعة التاسعة مساء سأكون بينكم مباشرة على الانستجرام، رح أحتفل بعيدي معكم".

يذكر أن الفنانة أصالة كانت قد أحيت حفلا غنائيا "أون لاين" عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب الشهر الماضي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وغنت أصالة مجموعة من أشهر الأغاني الرمضانية التي تناسب احتفالات شهر رمضان المبارك، وتم بث وإقامة الحفل من منزلها.