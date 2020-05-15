"معا ضد كورونا" تواصل أعمال التعقيم بأسوان

واصل فريق عمل "معا ضد كورونا بأسوان" أعمالهم، اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تم تعقيم وتطهير مبنى ديوان عام محافظة أسوان بعد ظهور حالات إيجابية بين الموظفين الديوان.

وشملت أعمال التطهير مكاتب الموظفين والمداخل والمخارج والطرقات ودورات المياه، بجانب توعية بعض الموظفين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الحالات المشتبه فيها.

وبحسب بيان صحفي عن الحملة: "استكملت حملة معا ضد الكورونا نشاطها الميداني في تنظيم التجمعات بالأماكن التي تشهد حضور كثيف من المواطنين مثل مكاتب البريد والبنوك الزراعية والسنترالات ومداخل الأسواق في مدينة أسوان، بجانب توزيع الكمامات على كبار السن والأطفال في بنك ناصر الاجتماعي وبعض مكاتب البريد بمراكز أسوان المختلفة، بجانب وبوابات التعقيم في مداخل السوق بأسوان لليوم الـ 54 على التوالي".