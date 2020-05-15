"فكري رجولة".. حكاية ضابط استشهد على يد مسلحين في الصعيد

"فكري الرجولة".. هذه الصفة التي أطلقت على النقيب باسم فكري معاون مباحث قسم شرطة قو التابع لمديرية أمن قنا، والذي استشهد عقب القبض على مسلحين بالمحافظة.

يتذكر زملاء فكري "صديقهم الرجولة" بالمواقف الصعبة، منها الاطمئنان على أسرهم أثناء سفرهم إلى محافظات القناة، ومساعدة من يحتاج خدمة أو أموال أو السعي لخدمة زملائه في محافظات قنا والأقصر وأسوان.

الشهيد باسم فكري عمل رئيسا لمباحث قوص بقنا، كان يبلغ من العمر قرابة 34 عاما وقت استشهاده، وتعود جذوره إلى مركز قوص، ويقطن بمدينة قنا، ووالده صيدلي، توفي قبل استشهاده بعام، وتزوج الشهيد في 2015، ورزقه الله بابنه تبلغ من العمر 3 سنوات، ولديه 4 شقيقات وهو العائل الوحيد لديهم.

وعمل الشهيد في أكثر من مكان بمديرية أمن قنا، منها تنفيذ الأحكام، ومباحث قفط ونقادة، حتى أصبح رئيسا لمباحث قوص، في حركة التنقلات الحديثة.

كان الشهيد محبوبا وسط زملائه من الضباط والأفراد، وحصل على دكتوراه في القانون، وكان يعامل الجميع معاملة حسنة، وساهم في القبض على العديد من الخارجين عن القانون، كما كان له دور كبير في كشف ملابسات عدد من الجرائم الغامضة بقنا.

وصفه أصدقاءه بشهيد الرجولة، الذي كان دائمًا ما يسأل عنهم، ويساعد الصغير قبل الكبير، ودائما ما يقدم النصائح لأصدقائه، كما وصفه البعض بالضابط الشهم الجدع، ونعته محافظة قنا، عقب استشهاده، وعلى رأسها محافظ قنا، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وردت إليها معلومات تفيد بوجود مسلحين بإحدى قرى مركز قوص وانتقل الشهيد و10 من زملائه إلى مكان البلاغ، وعقب وصولهما فوجئوا بوابل من الرصاص يطلق عليهم مما أسفر عن استشهاده، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.