تشكيل لجنة لتطوير شارع شبين الكوم في الإسماعيلية

قرر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، تشكيل لجنة متخصصة من خبراء الطرق والتخطيط العمراني لوضع تصور نهائي لتطوير شارع شبين الكوم، أحد الشوارع الرئيسية بوسط مدينة الإسماعيلية، على أن يتم التنفيذ فور الانتهاء من رصف كافة الشوارع المحيطة، وخاصة الشوارع العرضية والشارع الموازي له حتى نقابة الزراعيين والشارع التجاري لاستيعاب الكثافة المرورية.

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ "الوطن"، إنه تم بالفعل تنفيذ خطة تعديلات مرورية على مستوى المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور، وتم الانتهاء من رصف شارع عطية أحمد عطية "مجمع المحاكم"، بطول 1 كيلو مترا، وتم الانتهاء من رصف شارع عطية أحمد عطية من شارع شبين الكوم حتى ميدان عمر بن الخطاب، بالمرحلة الخامسة بالشيخ زايد بعرض 24 مترا، ورفع كفاءة الشارع وتعديلات فى البلدورات والأرصفة، وتوسعة أماكن انتظارالسيارات على الجانبين.

وأشار "الشيمي"، إلى أن خطة الرصف وتوسعة الشوارع تأتي في إطار النظرة المستقبلية للمدينة، وحل مشكلة تكدس السيارات وإنهاء مشكلة الاختناقات المرورية بوسط المدينة، وأيضا الاهتمام بالشوارع الجانبية وتطويرها لتخدم حركة المرور بالشوارع الرئيسية.