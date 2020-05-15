الجندي: الأمة ابتليت بخطاب إسلامي متخلف وعلماني متطرف

علق الشيخ خالد الجندي على أزمة الإمام "ابن تيمية"، قائلا إن الأمة ابتليت بخطابين، أحدهما إسلامي متخلف، وخطاب علماني متطرف، شارحا أن بعض الخطاب الإسلامي المتخلف يريد فرض شخصيات بعينها، أما العلماني المتطرف يريد محو تاريخنا ويقطع تراثنا، ولذلك يصورعلمائنا كإرهابيين والفقهاء فوضويين والتراث الإسلامي لايصلح.

وأضاف الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "DMC"، أن الحكمة ضالة المؤمن، وبالتالي علماء الإسلام يقرأون ويطلعون على كل العلوم ويأخذون الحكمة من الجميع، ولو كان إبليس: "إبليس لما قال إني أخاف الله رب العالمين، وحينما قال إن الله وعدكم وعد الحق، هل علشان إبليس قال حاجة ما أقولهاش تاني؟.. ماهو في كلام بيقوله صح".

وأشار الجندي إلى أن السفاح النازي هتلر له كتاب اسمه كفاحي موجود ويقرأه الجميع ويستدلون به في بعض الأمور، لافتا إلى أنه يستمع ويستفيد من بعض القساوسة المسيحيين: "أنا شيخ وبقعد أسمع لبعض القساوسة سلاسل ذهب ويتكلمو كلام يوزن بالذهب، وحتى مشايخ الفرقة الضالة ومشايخ الإخوان المارقة، مشايخهم ليهم كلمات ومؤلفات على العين والرأس، وهدم إنسان بعلمه وقت الاختلاف معه ليست من صفات الإيمان أو توازنات العقل الراجح".

فيما قال الشيخ رمضان عبدالمعز: "النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيد حينما قال (ألا كل شئ ماخلا الله باطل) وهذا الشاعر كان مشركا".