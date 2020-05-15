الفاتيكان يعيد فتح كاتدرائية القديس بطرس أمام الزوار

أعيد افتتاح كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان اعتبارا من الاثنين، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للفاتيكان.

وسمح الفاتيكان أيضا باستئناف الاحتفالات الدينية مع الحضور في الكاتدرائية الشهيرة، وإن لم يبرمج حدث مماثل حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

إلا أن كنيسة القديس بطرس وثلاث كنائس بابوية أخرى ستتبع توصية وزارة الداخلية الإيطالية بأن يكون العدد الأقصى للمشاركين في الاحتفالات في موقع ديني مغلق 200 شخص.

وتولى فريق تنظيف، اليوم، تعقيم الكاتدرائية التي تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع.

يذكر أن الكنيسة التي يزورها عدد كبير من السياح كانت قد أغلقت يوم 10 مارس أمام الزوار، وهو أول أيام الحجر في إيطاليا التي تمثل إحدى أكبر بؤر كوفيد-19 بتسجيلها وفاة أكثر من 31 ألف شخص.