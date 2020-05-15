بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقاهرة

نشرت الصفحة الرسمية للجامع الأزهر الشريف، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بثا مباشرا لصلاة العشاء والتراويح والتهجد من الجامع الأزهر، ليلة 23 من رمضان 1441 هجريا.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق، بث صلاة التراويح إذاعيًّا من الجامع الأزهر طوال العشر الأواخر من رمضان، وذلك في ضوء التنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبعد بث صلاة التراويح إذاعيًّا من جامع عمرو بن العاص لمدة 10 أيام متتابعة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّه سيتم الانتقال إلى الجامع الأزهر لبث صلاة التراويح إذاعيًّا منه طوال العشر الأواخر من رمضان، سائلة المولى عز وجل أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.