فني يتطوع للعمل بعزل بنها ويتبرع بجهازي أشعة

شهدت المدينة الجامعية ببنها مقر الحجر الصحي لمصابي كورونا تطوع فني أشعة من مديرية الصحة بالقليوبية محمد عبد البر للعمل بمقر العزل مقدما جهازين من تصنيعه لاستخدامهما في مهمته دون مقابل.

عبد البر ليس عضوا عاديا في الفريق الطبي ولكن مبدع في عمله وله اختراعات سابقة في مجال عمله وحصل بها على براءات اختراع أول مستشفى ميداني متنقل بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى أحدث ابتكاراته على أجهزة الأشعة المختلفة.

تطوع عبد البر بجهاز دي آر وجهاز أشعة محمول صناعة مصرية لإجراء الأشعة الديجيتال للمرضي المصابين بالكورونا.