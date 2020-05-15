"أوقاف بورسعيد" تنفي صلاة عضو مسجد مريم القطرية المصاب بكورونا بـ20 شخصا

أكدت مديرية أوقاف بورسعيد برئاسة الشيخ صفوت نظير، وكيل الوزارة، أن الأئمة وجميع العاملين بمديرية أوقاف بورسعيد خالين تماما من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لمديرية الأوقاف، منذ قليل، أنه لا صحة لإصابة إمام مسجد مريم القطرية بحي المناخ، موضحة أن المصاب هو عضو مجلس إدارة المسجد وعائلته زوجته وأبناءه الثلاثة بعد عودتهم من رأس البر.

وأشار بيان المديرية إلى أن المسجد مغلق ولم يتم الصلاة فيه كما لم يدخله عضو مجلس إدارة المسجد بعد قرار إغلاق المساجد.

وشدد البيان على أن المديرية ملتزمة بجميع تعليمات الوزارة بخصوص غلق المساجد والزوايا في الجمع والجماعات ودعا البيان أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وصرح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأن إمام أحد المساجد في بورسعيد، وعضو مجلس إدارته صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا رغم تحذيرات الأمن من إغلاق المساجد.

وأوضح أن مجموعات الترصد بمديرية الصحة بتقوم بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد.