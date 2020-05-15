استطلاع: تراجع ملحوظ في التزام الأمريكيين بإجراءات العزل والتباعد

رصد استطلاع حديث للرأي في الولايات المتحدة تراجعا ملحوظا في عدد المواطنين الأمريكيين الذين يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي جراء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الاستطلاع، الذى أجرته مؤسسة "جالوب" الأمريكية لأبحاث الرأي وأوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم، إن عددا أكبر من الأمريكيين يغادرون منازلهم مقارنة بالأسابيع الأخيرة، ما يضعف احتمالية التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي ضاربين أوامر البقاء في المنزل عرض الحائط.

ووفقا للاستطلاع، قال 58% من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم إما يلتزمون تماما بإجراءات العزل أو يلتزمون بأغلبها وهو انخفاض بمقدار 17 بالمئة عن أعلى نسبة (75 بالمئة) خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل الماضي.

ووجد الاستطلاع أن هذا التراجع لم يقتصر فقط على الولايات التي تخفف من أوامر البقاء في المنزل المفروضة لمنع انتشار كورونا المستجد.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع الذين يعيشون في الولايات الـ 21 التي لم تصدر أوامر بالبقاء في المنزل حتى 4 مايو، قال 51 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم إما معزولون تماما أو غالبا، مما يمثل انخفاضا عن الـ 64 في المئة بين الأشخاص في نفس مجموعة الولايات قبل أسبوعين.

وفي الولايات التي لا تزال تفرض قيود البقاء في المنزل- مثل نيويورك وكاليفورنيا- أشار المشاركون أيضًا، إلى انخفاض نسبة الملتزمين بإجراءات العزل، إذ انخفض المعدل 7 نقاط حيث سجل 71% في الأسبوع المنتهي يوم 26 أبريل الماضي، بينما سجل 64% فقط في الأسبوع المنتهي في 10 مايو الجاري.

ورأت مؤسسة جالوب أنه "من الواضح أن هنالك عوامل أخرى بخلاف المبادئ التوجيهية للدولة هي التي تقف وراء قرارات الأفراد بالعودة إلى المجتمع".