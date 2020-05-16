انتشال جثة شاب غرق في مياه البحر الصغير بالمنصورة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم، من انتشال جثمان شاب غرق في مياه البحر الصغير بمنطقة جديلة بالمنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بوجود جثة طافية بمياه البحر الصغير ما بين كوبري جديلة وكوبري مقابر جديلة.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "كريم ح. ق.، 18 سنة، ومقيم بمنطقة مساكن جديلة بالمنصورة.

وتوصلت التحريات إلى أن الشاب كان يقوم بالاستحمام في البحر الصغير، فجرفه التيار ما أدى إلى غرقه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، والتى أمرت بتسليم الجثة لذويها وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.