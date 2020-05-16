أسقف مغاغة: نرفض كهنوت المرأة ويعز علينا وصفنا بـ"دواعش الأرثوذكس"

أصدر الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، بحثا جديدا حول رفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "كهنوت المرأة".

وقال الأنبا أغاثون: "يعز علينا أن يتهم البعض من الناس، الكنيسة في تعاليمها الخاصة بالمرأة بأنها متشددة ضدها وتميز الرجال عنها، وأن هذه التعاليم الخاصة بالمرأة هي حديثة العهد، ولم تكن منذ القدم أو منذ تأسيس الكنيسة، كما يتهم البعض رجال الأكليروس والخدام والخادمات العارقون بإيمان الكنيسة وتعاليمها ويعيشونه ويعلمون به بالتشدد والتحجر والرجعية والتخلف بل وأصعب من كل هذه يطلقون عليهم لقب (الدواعش الأرثوذكس)".

وطالب الأسقف، بترك هؤلاء وعدم مسايرتهم في التعاليم الخاطئة، مشيرا إلى أن "السلطان الكهنوتي" الممنوح للبطاركة والأساقفة لا يمكن من خلاله أن يقيموا النساء في الدرجات والرتب الكهنوتية أو يعطوهن عملا من أعمال سر الكهنوت، قائلا: "يعد كهنوت المرأة كهنوتا غير شرعي وباطل وبدعه، وأن دعوة البعض بتساوي النساء مع الرجال من جهة الكهنوت وعمله بدعوى الحرية هو فهم خاطئ لأن الحرية مرتبطة بكل التشريعات التي وردت في الكتاب المقدس بما فيها التشريع الخاص بالكهنوت القاصر على الرجال صراحة دون النساء".

وأضاف الأسقف، أن هناك ظروف تحدث للنساء بين الحين والآخر مثل "فترات الطمث أو الحيض، والولادة، والعلاقة الزوجية"، التي في جميعها يمنع اقتراب المرأة من الهيكل والأقداس والمقدسات لفترات مختلفة وهذا طبقا لتعاليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة، لأن النساء في تلك الظروف لا تكون مستعدات كما يجب، لذلك لم تعط الكنيسة الكهنوت الخاصة وعمله للنساء وإنما تعطية للرجال.

وأردف الأنبا أغاثون: "فكرة المطالبة بسيامة النساء في كل درجات ورتب الكهنوت مساواة بالرجال هي فكرة خاطئة وقرار خاطئ ولا يمكن تطبيه عمليا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولا علاج لبدعة كهنوت المرأة إلا بالتوقف الفوري عن سيامات جديدة وإعلان أن هذا الكهنوت غير شرعي وباطل، مع توعية الناس عن خطورة هذه البدعة على إيمانهم وعلاقتهم بالله".

واختتم الأسقف بحثه بالقول: "نصلي من أجل قادة الكنائس الذين قبلوا هذه البدعة وأعطوها شرعية بأن يتوقفوا عن هذه الأفعال الخاطئة ويقدموا توبة صادقة لله عسى أن يغفر لهم خطاياهم، كما يجب عليهم أن يجردوا من تمت سيامتهن في كهنوت المرأة لإيقاف الأعمال الكهنوتية التي يقدمنها للناس والتي تؤدي إلى ضررهم أضرارا بالغة الخطورة على حياتهم الروحية ومستقبلهم الأبدي".