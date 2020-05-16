"قلب أسيوط" يشارك بـ490 مريضا في دراسة مصرية عن مشروع "دعامة الحياة"

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن مشاركة الجامعة في دراسة مصرية نشرت حديثاً تضم النتائج الأولية لإدخال القسطرة القلبية الأولية كاستراتيجية قومية لفتح وإعادة تروية الشرايين التاجية للقلب في حالات الجلطة الحادة للشرايين التاجية للقلب والمسماة بمشروع دعامة الحياة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الدراسة تضمنت 1650 مريضاً بجلطة حادة في الشرايين التاجية للقلب في بداية ظهور المشروع في الفترة من 2014 حتى 2017.

وأظهرت الدراسة الزيادة الملحوظة في استخدام هذه التقنية في علاج هؤلاء المرضى لتصل إلى 75% من الحالات والزمن المستغرق لفتح الشريان إلى 50/60 دقيقة منذ وصوله لباب المستشفى وهو وقت ممتاز بالنسبة للتوصيات العالمية التي أوصت بألا يزيد هذا الزمن عن 90 دقيقة.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة ضمت 17 مركزا طبياً مصرياً وشاركت جامعة أسيوط بحوالي 490 مريضا في هذه الدراسة (قرابة 30 من الحالات) وهو أعلى عدد من الحالات يشارك به مركز طبي واحد في هذه الدراسة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن جامعة أسيوط بدأت فى المشاركة فى تطبيق مشروع دعامة الحياة في نهاية عام 2015، لتصبح هذه التقنية هي المعتمدة لكل حالات الجلطة الحادة للقلب في مستشفيات أسيوط الجامعية، لافتا إلى أن مستشفى القلب الجامعي بجامعة أسيوط بالإضافة إلى الخدمة الطبية المميزة التي تقدمها، تتوافر بها قاعدة بيانات إلكترونية للمرضي تمكنها من القيام بأنشطة بحثية متميزة تليق بجامعة أسيوط.

وأشار الدكتور حسام حسن العربي رئيس قسم القلب ومدير مستشفى القلب الجامعي بأسيوط، بأن المستشفى أجرى العام الماضي، عدد 1115 حالة قسطرة أولية لحالات جلطات الشريان التاجى.