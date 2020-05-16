نائب يطالب بخفض قيمة الإيجارات على الكافيهات والمطاعم برأس البر

تقدم النائب ضياء الدين داوود، بطلب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاتخاذ عدد من القرارات لتخفيف الأضرار الاقتصادية على المنشآت برأس البر، نتيجة الإجراءات الاحترازية بالغلق والتي واكبت خطة مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة أن أغلب الأنشطة بنظام التأجير محددة المدة من الدولة والأفراد، سواء الشواطئ أو الكافتيريات والمطاعم والفوت كورت والكافتيريات والمقاهي وغيرها من الأماكن والمنشآت السياحية والخدمية بالمدينة.

وطالب النائب باتخاذ قرار بتخفيض قيمة الإيجارات المستحقة للدولة عن كافة الخدمات والمرافق والكافتيريات والمطاعم بالمدينة بنسبة 50% لمدة عام، مع تأجيل كافة المستحقات المالية لدى هذه المنشآت لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.