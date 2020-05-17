"حماية الطفل" بالقليوبية تواجه التسول والتنمر والعنف بندوات وخط ساخن

دشنت محافظة القليوبية، مبادرة لمناهضة العنف ضد الأطفال ومحاصرة هذه المشكلات من خلال إنشاء وحدة الحماية العامة للطفل، بهدف معالجة وحل مشاكل الأطفال وللمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محدد للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

الوحدة الجديدة والتي بدأت عملها مؤخرا تسهم في مواجهة مشكلات وظواهر التسول والتنمر وعمالة الأطفال.

الوحدة الجديدة منذ عملها أواخر العام الماضي، تلقت عشرات البلاغات ما بين "زواج الأطفال قبل بلوع السن القانوني والعنف الأسرى والتسول وإيواء أطفال والختان وطلب المساعدات مالية والصحية والاستشارات الأسرية"، وتمّ التعامل معها فوراً وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته وذلك من خلال التنسيق مع اللجان الفرعية بكل مجالس المدن بالمحافظة.

تعمل الوحدة من أجل الحفاظ على الطفل ومنع التعدي عليه بكل الأشكال مثل: استغلال الأطفال في العمالة المبكرة والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم والعديد من المشاكل التي تواجه الأطفال من العنف والاستغلال داخل الأسرة أو المدرسة والشارع التي تطلب القوانين.

بدورها، قالت سلوى ترك مدير عام مكتب حماية الطفولة والأمومة، إنَّ المحافظة أصدرت "دليل الطفل" بالمحافظة يشمل جميع الخدمات التي تقدمها مديريات المحافظة.

وبينت أنَّه جرى عقد ندوات مع الأخصائيات الاجتماعيات بالمدارس لكيفية التعامل مع الطفل المتنمر، ولقاء مع أولياء الأمور من خلال التعاون مع مؤسسة "أحلى البلاد" تحت شعار "إيدي في إيدك تحميهم" عن كيفية تعامل أولياء الأمور مع أطفالهم واكتشاف الأخطار التي يمكن أن يتعرض له طفلها في الشارع أو المدرسة.

وأضافت أنَّه يجرى التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة للعمل على تطوير منظومة حماية الطفل بها والعمل عليها في الفترة المقبلة، مع تنفيذ دورات للعاملين بوحدات للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد والتعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر وتفعيل الخط الساخن 16000 لاستقبال شكاوى نجدة الأطفال عليه.